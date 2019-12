We hebben een piepklein envelopje met een MicroSD-kaart gekocht via een schimmig whatsapp-kanaal, en daarop troffen we bovenstaande informatie aan. Drugsrunners uit het Marokkaans-Amsterdamse maffiacircuit luisteren naar NPO Radio 1 tijdens hun nachtelijke rondgang langs de Snuif-As en de hippe hoofdstedelijke yogasnuivers (en Hugo de J.?). Tamelijk schokkend, wel. Danny Ghosen rijdt mee voor zijn toffe serie 'Narcostaat', waarin de uitzending van maandagavond handelt over hoe de handelaars in de handel terecht zijn gekomen. Het woord 'stageplaatsen' (specifieker: het gebrek daaraan) wordt genoemd. Eerlijk is eerlijk: de manier waarop Mo daarover vertelt, namelijk zonder rancune of slachtofferschap in zijn stem tijdens zijn matter-of-fact uitleg, geeft zijn werkelijkheid een hoge dosis rationaliteit. "Tante" mag trots op 'm zijn, deze harde werker. Nou alleen nog die Lambo-jeep. Met een betere autoradio.

Na de breek: Bonusfragment over de haven van Vlissingen, waar ook niet alleen maar vis aan land komt...