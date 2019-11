Jongens nu is het echt niet grappig meer. Spandoek voor winnaars 'Erotisch Recreëren' gestolen van een erotisch recreatieverblijf in Reutum. Allemaal van die keurige meneren op een vakantiepark die, ze weten het nog goed, hun vrouw in 1983 ook wel een keertje aangeraakt hebben, en daarna toen ze een keer op Google wilden zoeken naar 'poortwachter' kwamen ze pardoes terecht op Pornhub, het was heel spannend en ondeugend allemaal. Enfin, eigenaar Jos Wolthuis zit nu in zak & ass. "Hij vermoedt dat het iemand was die ook een huisje op het park heeft, maar kan dat niet hard maken." En leer Jos de edele kunst van het hardmaken eens kennen. Blijf sterk Jos, totale kampioen, Erotisch Recreëren never dies.