Iedereen maar druk bezig met Trump en het Impeachment Gedoe. Maar deze mag er ook zijn, in het Land of The Free. Sta je lekker te klussen thuis in je blote niksie omdat je kleren niet vies mogen worden, stappen opeens je stiefkoters de garage binnen en vertellen dat aan hun echte mama. Dan ben je dus de sjaak in Amerika. Stepmom kan nu 10 jaar lang een Sex Offender-sticker krijgen. Maar het gekke is... Mannie, die ook topless aan het klussen was in de garage, wordt NIET aangeklaagd. Is toch raar? Qua equal pay enzo? Enfin, dus wij bijpassende foto zoeken voor bij dit topic. Is het potjandorie gewoon een STOCKFOTO GENRE (NSFW). Na de break een beroemde muzikale hommage aan De Klusvrouw.