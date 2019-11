Weet je, soms zit je er gewoon nét naast en moet er wat naar boven of beneden afgerond worden. "De ronkende conclusie van een TNO-onderzoek dat het klimaatakkoord 39.000 tot 72.000 extra banen gaat opleveren, blijkt iets te optimistisch. Naar aanleiding van een gegrond verklaarde klacht heeft TNO zijn onderzoeksamenvatting nu aangepast: op lange termijn blijkt het werkgelegenheidseffect zo goed als nul." Hoe dan? Nou, de conclusie vermeldde "niet helder" dat het om bruto banengroei ging en geen rekening hield met het verdringingseffect in de overige economie. Elke euro die de overheid uitgeeft aan klimaatzaken, kan elders immers geen tweede keer uitgegeven worden in vieze vervuilsectoren.

TNO bevestigt in een schriftelijke reactie de mogelijkheid "dat er een onjuiste conclusie" is getrokken. Opdrachtgever van de studie, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft inmiddels een relativerende alinea aan hun artikel toegevoegd, namelijk deze: "De studie van ECN is een partiële analyse, dat wil zeggen dat de doorwerking van klimaatmaatregelen op de nationale economie als geheel niet is verkend. Op korte en middellange termijn zijn de effecten van het klimaatakkoord op de werkgelegenheid per saldo echter zeker positief, omdat bestedingen in klimaatmaatregelen relatief arbeidsintensief zijn en relatief veel in Nederland plaatsvinden." Zin in minstens 38 zondvloeden nu.