Wat je noemt een niet alledaagse geschiedenis over misdaad en straf. In Rusland is zaterdag hoogleraar Ivan Sokolov gearresteerd, die bekend is vanwege zijn boeken over Napoleon en zich regelmatig als de Franse keizer verkleedt. Sokolov werd dronken uit een rivier gehaald en bleek twee afgezaagde vrouwenarmen en een handwapen bij zich te hebben. In het huis van de idioot vond de politie het onthoofde en armloze lichaam van zijn vriendin, de 24-jarige studente Anastasia Jesjtsjenko, en een zaag. De vrouw bleek al sinds donderdag in de ruimte van Sokolov te liggen. In de tussentijd had hij nog wel gasten over de vloer, die hij klaarblijkelijk voldoende bij de neus wist te nemen. "Volgens het Russische persbureau ZNAK was hij van plan het lichaam te dumpen om daarna in de bekende Petrus-en-Paulusvesting zelfmoord te plegen, verkleed als Napoleon." Einde.

