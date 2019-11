Woedende menigtes in Haïti

Islamitische terreurbeweging Boko Haram in Nigeria

Criminele straatbendes in Fortaleza, Brazilië

Algerijns voetbaltuig in Parijs

Door Turkije gesteunde rebellen in Noord-Syrië

Radicale Gilets Jaunes

Staatsontwrichtende "jongeren" in Molenbeek

Noodlijdende Chileense onderklasse

Catalaanse seperatisten

Tot op het bot berooide Venezolanen

Levensgevaarlijke Zuid-Afrikaanse criminele bendes

Tegen corruptie en nepotisme strijdende Libanezen

en nu ook plunderingen door

""Jongeren"" in Amsterdam

Ach we zijn in ieder geval in goed gezelschap.