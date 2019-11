Onze generatie heeft 9/11, de moord op Van Gogh en de moord op Fortuyn voor de culturele kiezen gehad. Een tragische triptiek die de vrijheidsfundamentalisten een belangrijke onverzettelijkheid heeft gegeven, maar het belang van vrijheid ook een verbeten randje. Vergelijk dat eens met de Val van de Muur, 9 november 1989, dit weekend 30 jaar geleden. Misschien wel de laatste keer dat we het belang van vrijheid zagen, voelden en vierden als een euforische uitbarsting, die dertig jaar later het kippenvel nog steeds over de armen en langs de rug doet rollen. Vrijheid, jongens, het is ons hoogste goed en het belangrijkste wapen van de beschaving. En de Mauerfall was de laatste keer dat in onze tijd de vrijheid geweldloos werd herwonnen. Zum Wohl, Oosterburen, en bedankt voor deze onsterfelijke beelden. (Meer na de breek.)