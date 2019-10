Wisten we allang maar nu ook met reactie van Sander Dekker (weggooier) en tevens gewoon in de herhaling omdat het zo bizar is. Eerst een korte opfriscursus. Dodenherdenking te Vught werd vanuit de PI Vught verstoord door de internationale groet van de islamitische wereldvrede. Behalve dat Allah Akbar gewoon een nare kreet is die bij heel veel mensen vervelende herinneringen en beelden van bebloede grills van vrachtwagens op de boulevard naar boven haalt, is het gewoon heel erg onbeschoft om door een dodenherdenking heen te tetteren. De schreeuwlelijkerd werd in de isoleer gezet maar 'door administratieve fouten' krijgt hij nu KEIHARDE CASH. "Bij één van de vijf gedetineerden zijn in de administratieve procedure die bij deze maatregel hoort, tekortkomingen geconstateerd. Deze gedetineerde had op 5 mei een beschikking moeten krijgen waarin de maatregel aan hem werd aangekondigd. Deze is te laat uitgereikt", sipt Dekker. Bovendien ontbrak de handtekening van de directeur. "Voor beide blunders is 13,50 euro toegekend aan de gevangene, waardoor de verstoorder van de dodenherdenking 27 euro krijgt na zijn geschreeuw." En dan nu graag twee minuten stilte voor de rechtsstaat.