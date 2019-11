Stukje Volkskrant van deze week, over waarom de studie Nederlands in heel Nederland en aan de Radboud in het bizonder naar de tering gaat. Lees maar, er staat gewoon wat er staat. Mozeskriebel, wat een gelul van een dronken aardbei bij de vakgroep RU. Wilders is dan wel goed met taal, maar een Neerlandistieken dichtbundel of kloeke roman heeft de man nooit gepubliceerd. Ga echt les geven, Juf Jensen! Vertel over Breero, Vondel, Hooft, Poot, Van Eeden, over Slauerhoff, over Roland Holst, over Achterberg. Leer ze Bloem, Paukenslag, Claus, Campert, Herzberg, Kloos, Komrij, Kopland, T'Hooft, Thijm, De Vries & Vasalis et al. Of Lucebert, als je het toch zo graag over nazi's wil hebben. De zweep erover bij die studentjes. Net zolang tot ze minimaal vijf Menno Wigmans uit hun hoofd kennen. Het is potjandorie geen maatschappijleer. Maak Nederlands groots weerom.

