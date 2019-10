Nou, Grapperhaus heeft hedenochtend zijn Pretoriaanse Garde bekend gemaakt en het worden de boa's. Een keurkorps dat meedraait in de wereldtop en kan rekenen op een breedgedragen maatschappelijk ontzag. "Nog dit jaar wordt onder leiding van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een landelijke regeling ‘voor de uitrusting en bewapening’ van boa’s opgesteld. Ook de politietop, die tot voor kort dwarslag tegen bewapening van boa’s, is daarbij betrokken." Maar, gebeurt allemaal niet zonder reden volgens maarschalk Ruud Kuin van de Nederlandse BOA-bond. Er is namelijk nogal wat geweld tegen onze 23.500 boa's en bij "tal van incidenten" belandden zij hierbij in het ziekenhuis.

"Boa’s zijn zo vaak slachtoffer van lichamelijk geweld dat ze toegerust moeten worden met verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray en eventueel een wapenstok." Allemaal moeilijk moeilijk omdat het eigenlijk gemeenteambtenaren zijn en het geweldmonopolie bij het Rijk ligt. Maar wij vinden checks, balances, trias en politica sowieso voor mietjes en bepleiten voorts dus dat boa's met gedempte Heckler & Koch 416A5's uitgerust worden. De BSB van de Marechaussee wordt namelijk veel minder vaak aangevallen en zij hebben ze ook. Schaakmat liberalen.