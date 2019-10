Stank voor dank, voor het altijd vrolijk lachen naar de mensen, een gevoel van herkenbaarheid creëren in de wijk. Nou, zo'n Geldmaat :) werkt als een gele lap op een mocro. Die banken dachten natuurlijk: als we nou zo'n blij gezichtje achter zo'n Geldmaat :) plakken laat het geboefte 'm misschien wel met rust. Dikke vette mooi niet. Die trouwstoetlamborghini's die alleen met contant geld te huren zijn huren zichzelf niet. En zo worden we geconfronteerd met deze dieptrieste beelden, doorspekt met ellende en verdriet, van iemand die ondanks alle kritiek op zijn verschijning zijn veel te korte leven in dienst stelde van de mensheid. Nooit hoorde je 'm klagen, altijd was hij positief met zijn vrolijke :) op zijn voorgevel. Al mijmerde hij de laatste tijd wel wat vaker over een gevoel van onveiligheid. En nu is hij dood. Onze kinderen helemaal huilend de kamer uit, de kleinste mocht laatst nog op z'n groene knopje drukken. We moeten ze straks maar even troosten want zo'n Geldmaat :) waar de darmen van op de straat hangen, nee. Godver nee. Gelieve geen bezoek aan de Geldmaat :). Geldmaat :) hield van bloemen.

Even een weekje terugrekenen hoor. Donderdag Spijkenisse. Vrijdag Ouderkerk aan de Amstel. Zondag Sint-Michielsgestel. Dinsdag Amsterdam (eerste Geldmaat :) ooit, rip). En donderdag werd er in Vlaardingen een atoombom afgestoken en bovenstaande geldmakker stierf in Bergen op Zoom. Gaat wel lekker in dit supergave land!