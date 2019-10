Terwijl VVD66-beleidspipo's heel Nederland de milieuput in praten, terwijl 32-urige raamambtenaren met mooie pensioenen heel Nederland de recessie in praten met verhalen over het Sissende Stikstofmonster. Terwijl GroenLinks en D66 tegen boeren op het Malieveld zeggen dat ze niet deugen, terwijl Jesse Klaver eeuwenoude familiebedijven wil 'uitkopen', terwijl 16-jarige meisjes uit de Randstad een 82-jarige boer in Zeeland gaan vertellen hoe hij z'n berm moet maaien, terwijl MinPres Mark Rutte max. snelheden en veestapels verkleint omdat Remkes (VVD) dat zegt, terwijl Volkskrant, VPRO en Radio dapper meedoen met alarmerende *kuch* nieuwsverhalen over Het Einde der Tijden voor Ons Mooie Nederland... ... ... ... (spanning opbouwt)... ... ... zitten ze op de Nederlandse Ambassade in de Verenigde Staten de meest schitterende promofilmpjes over innovatief duurzaam schoon biodivers Nederland te maken & te pushen als een malle. Wist u dat? We planten in Nederland 54 miljoen bomen, per jaar! Kijk, daar worden we vrolijk van. Crisis? Welke crisis!