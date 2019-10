Wel verdorie. Is er eindelijk een oplossing voor het klimaatprobleem, de stikstofcrisis en de totale wetteloosheid in Narcostaat Nederland ineen, gaat ie niet door. Lessen op de basisschool blijven volgens de NOS volksliedvrij. Leerlingen hoeven het Wilhelmus toch niet uit hun hoofd te kennen. En dat, terwijl iedereen weet dat je als land pas echt een land bent als iedereen het volkslied uit zijn hoofd kent. Marnix van Sint-Aldegonde was dan misschien een matige dichter, het was wel ónze matig dichter. Voor een of andere commissie zijn zaken als 'democratie, identiteit en rechtsstaat' belangrijker dan 15 rammelende strofen en een matige melodie. Alsof we daar wat aan hebben. Niemand is ooit een voetbalwedstrijd begonnen met praatjes over democratie, identiteit en rechtsstaat. Nou dan. Alles gaat de verkeerde kant op mensen. Straks mag je niet eens meer een oranje trui aan op Koningsdag. Staan ze je met een Algemeen Dagblad Burgerarrest Brigade op te wachten als je een keertje 'hup Holland hup' fluistert in de bus. Of krijg je een boete als je op een Amsterdams terras een kopje koffie in je moerstaal bestelt. Verschrikkelijk dit.