Poetin is in Bejing bezig te speechen over de zijderoute via de Noordelijke zeeën. Buma kijkt naar Marokko, waar Franse automobielfabrieken investeren, alsof daar de toekomst van NL zou liggen of vandaan zou moeten komen. Nee Buma, luister maar eens goed naar het interview op Weltschmerz, waar uw partijgenoot Hans Hillen met open mond staart naar Karel van Wolferen. Die zegt in de laatste minuten, waar het gaat over een 10 jaren blik op de toekomst: Het Duitse bedrijfsleven wil af van Merkel en van Washington. Ze kijken oostwaarts via de gasleiding uit Sint Petersburg. Laat Afrika liggen en zie waar Washington voor siddert: China-Rusland-Europa. Daar liggen de kansen voor bestendiging van economische welvaart. CDA-ers en VVD-ers: bevrijd uzelf van het denkbeeldige hek dat u in uw hoofd om Rusland (en China) hebt gebouwd!