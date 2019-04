Nou. Sybrand Buma. Die in Leeuwarden zullen wel blij zijn, want ze hadden natuurlijk ook Alexander Pechtold met z'n malle strapatsen kunnen krijgen. Maar volgens De Telebelg krijgen ze mogelijk dus Buma, want die liep giechelend weg toen hem ernaar gevraagd werd. Kijken of Sybrand wél een Elfstedentocht kan fixen, onder de streep de belangrijkste taak voor een burgemeester van Leeuwarden. Mocht hij gaan: wat een succesverhaal was het lijsttrekkerschap van Sybrand Buma, he jongens? Hij was aanwezig bij debatten. Hij liet zich interviewen. Hij was present in de Tweede Kamer. Soms was hij op televisie. En hij deed ook iets met 'een hele goede morgen'. En nog veel meer aartsbelangrijke dingen. Echt een eclatant succes. En dan het CDA. De stem van de generatie vóór de vorige generatie en dat sinds 11 oktober 1980. Benieuwd welke Party Boy die partij nu weer gaat leiden. Wopke Hoekstra, die in het verleden mogelijk ooit langs een seksclub is gefietst, al weet hij dat niet zeker, want het kan ook een houtzagerij geweest zijn? Of Hugo de Jonge, die als ultiem daad van verzet tegen het establishment grappige schoenen om zijn voeten knupt? Of toch Mona Keijzer, die ook interesse zou hebben (LOL) - Mona heeft volgens de overlevering weleens een biertje gedronken in het café. Jongens wat is het CDA toch een aantrekkelijke, interessante en vooral bloedsexy verzameling uitschieters naar boven.