Het is alweer bijna een week geleden dat een advocaat van een kroongetuige voor zijn eigen huis in zijn eigen straat en in het bijzijn van zijn vrouw in koelen bloede werd afgemaakt door cq in opdracht van - naar wij voetstoots aannemen - de Mocromaffia. Sindsdien is er *niets* gebeurd. We hingen wat vlaggen halfstok, iedereen sprak zijn/haar/beftoga treurnis uit, er werden wat vingers gewezen naar argeloze gebruikers van diverse drugs als proxydaders van deze dolk in de rug van de rechsstaat, en dat was dan weer dat.



Ferd Gaperpaus keek voetbal tijdens de APB, Ridouan Taghi en zijn onderdanen grinniken om zo veel daadkrachtloze emotie slash retalliatieve onmacht bij de Nederlandse justitiemachine. Krokodillentranen bij Halsema of aangeprate gebruikersschaamte door Grapperhaus gaan dat Marokkaanse maffiaprobleem niet indammen. Waarom worden er geen deuren ingetrapt? Waarom worden jonge twintigers in auto's van 100k+ niet van Mercator- en Surinameplein geprofileerd? Hoezo wordt niet iedere scootermocro staande gehouden voor een strenge veldwachtersblik onder de buddy seat? De hele Top 600 staat met volledige NAW + mugshot in de systemen, loop hun voordeuren plat, werp ze in de paddy wagon en waterboard ze net zo lang tot er eentje gaat zingen.



Pak ze aan. Maak ze bang. Laat wat zien. Want die ondermijners en sluipmoordenaars van onze rechtsstaat zijn echt niet onder de indruk van moties van treurnis tijdens de APB, afschuw in NOS-bulletins of "drie vragen aan belangrijke juristen"-rubriekjes in de Azijnbode. Loop die deuren plat, sleep ze naar buiten en rook ze uit hun holen. Onze rechtsstaat is geen knip voor de neus waard zolang hij de jamaar-slechte-jeugd-ook-een-beetje-onze-blanke-schuld-retorici laat Chrisklompen op de NPO. KEIL DIE STEEN DOOR HUN KEUKENRAMEN, FERD, of stik in je machteloze gebruikershaat.

