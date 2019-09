Hij bedoelt het goed hoor, maar of we wel even een kalifaat met sharia willen stichten om de wereld te redden van de onwetende mensheid. Met een bijzondere keus voor een kalief!

Clipje met imam Eloussaine Essabir, afkomstig uit de veelbesproken, onthullende Nieuwsuur-repo over islamitische onderwijskwesties van haat en discriminatie, die we al decennialang proberen te negeren. Met ons hoofd diep in stukjes zand en zo, omdat het nou eenmaal makkelijker is om onszelf te haten dan om d'Ander op onze te weinig heilige Grondwet van vrijheid & gelijkwaardigheid te wijzen. Nieuwsuur zocht voor hun repo keurignetjes een paar islamitische critici van het salafistische haat-onderwijs op, om bijvoorbeeld wederhorig te zeggen dat "als je dit doceert, dan splijt je de persoonlijkheid van zo'n kind in twee." Is wel zo en dank voor uw bijdrage mijnheer Essabir.

Nou, wát schetst onze verbazing, denkt u, toen we op de Facebook van meneer imam gewezen werden? Er stond (verleden tijd, want inmiddels verwijderd) een lang en dradig betoog op waarin hij pleit voor het opzetten en leiden van een kalifaat. Weliswaar met het doel de hele wereld in vrede te verbinden, maar dan dus wel met Allah als hoogste kalief: "Ik stel hier niet het gedachte Sharia voor Holland maar ik streef om Holland te krijgen voor Sharia oftewel voor de autenthieke Allah's wet die boven Alle mensen staat."

Essabir beklaagt zich over Westers beleid ten aanzien van islamitische landen, en "hoopt en droomt dat een leidersland als Nederland dit zalmpje niet laat schieten" om "de islamitische wereld [te] verenigen en een Kalifaat professioneel op te zetten." Want: "Veel geleerden zullen erkennen dat de Nederlandse grondwet grotendeels voortkomt uit islamitische wetgeving." Bent u daar nog? Mooi, want hij wil graag Joram van Klaveren als kalief!

Hij bedoelt het lievvv!

Het opvallende is: deze man is ontzettend lief. Zit geen kwaad in: "Sharia is een gevaarlijk wapen in gewetenloze handen", schrijft ie. Maar hij lijkt in zijn pleidooi écht te denken dat een internationaal kalifaat de weg naar vrede en verzoening betekent: "Een feit blijft dat ALLE moslims geloven dat kalifaat de enige juiste vorm van regering is", en treurt dat het idee sinds 9/11 door 'negatieve berichtgeving' een slechte naam heeft gekregen. Terwijl, als we allemaal "met ons verstand erkennen dat Allah De Schepper en Onderhouder is [...] Waarom zou hij ons dan nog straffen?"

Het hele betoog is na de lees verder te vinden. Nogmaals: er gaat geen kwaad uit van deze imam - hij wil een mooiere wereld en denkt dat zijn geloof ons de weg daarheen leidt. Maar wat we dus leren, is dat je geen salafist hoeft te zijn om te geloven in religieuze dogma's die het einde van onze liberale democratie en vrijheid zouden betekenen. En deze imam onderstreept daarmee dat we niet alleen de radicale fascistische randjes van het salafisme uit onze samenleving moeten snijden, maar dat de opvattingen van mainstream moslims óók aan meer open debat en meer vrije kritiek onderworpen moeten (kunnen) worden. Tenzij Kalief van Klaveren je als een goed idee klinkt, natuurlijk.





Kalief van Klaveren!