Beetje vreemde tweet dit natuurlijk wel, alsof de Saudi's zomaar mogen dicteren waar de VS op schieten, maar goed, 5D chess hè! Het Witte Huis gaf de onderstaande satellietfoto's vrij van de getroffen installaties, waarna een "Senior administration official" zei dat "Iran launched nearly a dozen cruise missiles and over 20 drones from its territory". SecState Mike Pompeo vervolgde dit bericht met "Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression."

De Houthi-rebellen voelen zich ondertussen flink gepasseerd en claimen dat de aanval wél van hen kwam, en Houthi-woordvoerder Mohammed Al-Bukhaiti zegt op 0:28 dan ook dat de VS het eerst maar eens moeten bewijzen dat de aanval uit Iran kwam. Laat allemaal onverlet dat zelfs als het een Houthi-aanval was, dit natuurlijk met de volledige steun van Iran gebeurde, aangezien de Houthi-rebellen gewoon een Iran-proxy zijn. Met de olietoevoer gaat het inmiddels nog slechter dan tijdens de Iraanse revolutie en de Yom-Kippoeroorlog, dus dit is een regelrechte aanval op ONZE MANIER VAN LEVEN!! Leerzaam filmpje over de Houthi's en nog een aantal Trump-tweets, na de breek.

Maar wie zijn het?

BREEK. Iran en Houthinistan bekeren zich tot het protestantisme