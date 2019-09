Mensen. Haal waxinelichtjes, brandhout, jerrycans benzine en bordspellen. Want het is binnenkort afgelopen met 220-prik uit de muur, centrale verwarmings, televee en warme voeten. De energievoorziening in Duitsland staat op omvallen met dank aan de catastrofale volledig gefaalde Energiewende. Windmolens zijn fopmolens, en zonnepanelen onrendabele brandveroorzakers. Er komt simpelweg niet meer genoeg stroom uit den wandcontactdoos om aan alle vraag te voldoen. En als de Oosterburen gaan, dan gaan wij ook. The growing insecurity of German energy supply is made worse by the fact that its neighbors Belgium and Netherlands may shut down baseload capacity: coal plants in the Netherlands and nuclear plants in Belgium. Lees dit superalarmerende artikel op FORBES zolang het nog volgens het batterijtje op uw laptop/tablet & vul uw Noodpakket & Rantsoenen aan. Voordeel bij het nadeel: de NPO doet het binnenkort ook niet meer.