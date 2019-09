Nog meer spaartaksmail! De GeenStijl-redactie kreeg niet alleen bericht van Jordy (21) over de nadelige gevolgen van de spaartaks, ook ene Jordy (21) is aan het rekenen geslagen met zijn zakjapanner. Nou Jordy, kom er maar in!

Afgelopen vrijdag is met veel bombarie een voorstel gepubliceerd. "Spaarders met een vermogen van 440k betalen straks geen belasting meer!" koppen de media. De rijksoverheid zelf schrijft "Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij." Waarschijnlijk heeft u het bericht gelezen en was u opgelucht dat dit oneerlijke systeem eindelijk op de schop gaat en bent u met tevredenheid het weekend ingegaan. Ik moet u helaas teleurstellen, de hervorming is minder fraai dan geschetst door de overheid.

In het oude stelsel betaalden spaarders voor hun vermogen boven de € 30.846 belasting op 30% van het forfaitaire rendement (ook wel bekend als rekenrente). Dit forfaitaire rendement wordt berekend aan de hand van de gemiddelde spaarrente en het gemiddelde beleggingsrendement. Voor 2019 rekent men 1,935% forfaitaire rente, oftewel, u betaalt 30% van 1,935% van uw vermogen boven de € 30.846. Zie ook HIERRR.

Dit oude stelsel is oneerlijk voor vermogenden die niet beleggen. In het nieuwe voorstel wordt dat aangepakt. De Belastingdienst gaat opvragen hoeveel u spaart en belegt en rekent eerlijk over die delen het vastgestelde forfaitaire rendement.

Tot zoverre is het systeem dan ook een stuk eerlijker. De belegger gaat een enorme domper tegemoet, die gaat een stuk meer belasting betalen, maar mijn stukje gaat over de gevolgen voor de eenvoudige spaarder. Wilt u lezen waarom de belegger de sigaar is dan kunt u hier terecht.

De spaarder is echter ook de sigaar omdat er nog iets is veranderd. Niet alleen wordt het forfaitaire rendement anders berekend, ook vervalt het heffingvrij vermogen: de eerder besproken € 30.846. Deze 30k is nog steeds een harde grens die bepaalt of u wel of niet belasting betaalt. Echter betaalt u in het nieuwe stelsel wel belasting over de eerste 30k van uw vermogen, waar deze in het oude stelsel niet meegerekend wordt. Zie de kamerbrief.

Oftewel, als u € 30.845 euro vermogen heeft, betaalt u geen belasting. Heeft u € 30.846 euro vermogen, dan betaalt u belasting over de hele € 30.846 euro. Bij de huidige lage spaarrentes merkt u daar niks van, de eerste € 400 aan rendement is immers vrijgesteld in het nieuwe stelsel. Met de huidige rentes haalt u nooit € 400 rendement met € 30.846 aan spaargeld. Gaat de rente omhoog, en haalt u wel voor € 400 aan rente, dan gaat u dan ook meteen meer belasting betalen.

Deze clausule leidt tot praktijken die wij ook kennen uit de huurtoeslag. Het gaat lonen om onder de € 30.846 aan vermogen te hebben, want zodra u precies dat bedrag bereikt, gaat u meer belasting betalen dan u vermogender bent geworden. Mocht de forfaitaire rente bijvoorbeeld terug gaan naar het niveau van 2017 (1.63%), dan betaalt u met een vermogen van € 30.846 zo'n 34 euro belasting. Bij een rente van 3% betaalt u € 175 extra over die ene euro extra vermogen.

Hieronder drie grafieken, met de forfaitaire rente zoals deze over uw vermogen van 2017 is gerekend, een rente die gelijk is aan de inflatie van 2019 en een rente van 4% (zoals pre-crisis). U zult zien dat in al deze situaties de kleine spaarder slechter af is in het nieuwe stelsel.

Met vriendelijke groet,

Een bezorgde kleine spaarder. [NAW bij redactie bekend]