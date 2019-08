600.000 euro is kennelijk genoeg om je vriend in de stront te drukken

Mattie Valk, de minst sympathieke man op de radio na Gi... nee, gewoon de minst sympathieke man op de radio. De pr-machine van Qmusic probeert zijn imago nog wel op te krikken met van die metershoge billboards langs de snelweg en een koppeling aan de twee hoogtepunten van Marieke, maar zo knuffelig als Wietze zal dat illustere duo nooit worden. Mattie mag even een paar uurtjes vrolijk doen op de radio en daarna gaat-ie met z'n chagrijnige kop weer lekker naar huis, kijken waar hij nu weer 7,50 kan vangen. Naast Mattie Valk lijkt Beelen ineens best een joviale makker en dat zegt wel wat. Enfin, Mattie die een Tesla kreeg om een mes in de rug van zijn vriend te drukken, kreeg tóch geen Tesla om een mes in de rug van zijn vriend te drukken. Hij drukte alleen een mes in de rug van zijn vriend. En nu wil hij een biertje drinken 'maar daar zijn twee partijen voor nodig'. Hoe het werkt met een vriendschap, zeg maar; een hechte band waar twee partijen voor nodig zijn. Nee, die Mattie: bah.