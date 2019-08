Kijk. Iedereen maakt zich opeens ontzettend zorgen over crowdfundplatform Dream or Donate, dat volgens eigenaar Robert-Jan Mastenbroek is gehackt door hele bijzonder hackers. "Kwaadwillenden hebben die gemanipuleerd. Stel: er is 2000 euro opgehaald, dan hebben ze het bedrag langzaam laten oplopen tot 10.000 euro". Logisch natuurlijk, dat hackers er niet met de kas vandoor gaan, maar alleen een weergegeven bedrag manipuleren.

Toch snappen wij dat niet iedereen Robert-Jan meteen gelooft als hij zegt dat hij al het verdwenen geld terug gaat betalen. Want ja, dat kan een beetje onbetrouwbaar overkomen uit de mond van iemand die in 2016 al door Quote werd betrapt op schofterige marges op zijn crowfdundplatform. En hee, dat hij een paar jaar geleden allerlei vage crypto-praatjes rondstrooide is misschien ook een beetje gek. En natuurlijk wekt het weinig vertrouwen dat Robert-Jan op vlogkanaal MiljonairLife, via dure cursussen en vage seminars ging uitleggen hoe je snel geld kunt verdienen. En goed, dat hij zich tegenwoordig "Broer Rasta" noemt en met zijn compagnon "Rasta Rasta" rondrijdt in een Fisker Karma kan wellicht een wenkbrauwtje doen fronsen.

Maar! Maar! Het komt allemaal goed. Robert-Jan staat namelijk ook aan de basis van de Zilveren Cryptomunt, oftewel HET GELD VAN DE ALIENS DAT JE ZAL BEVRIJDEN VAN SLAVERNIJ EN SCHULD. Wij hebben de hele video van 30 minuten (na de breek) zitten kijken en we zijn om. Dit is echt geen bedrieger die op een gegeven moment zoveel heeft lopen liegen tegen zoveel mensen dat hij zelf niet meer wist wat hij moest geloven. Dit is iemand die alleen maar andere mensen wil helpen. Okee, dat de website van HET GELD VAN DE ALIENS nu even op zwart staat, is een klein probleempje. Maar dat komt allemaal goed. Complete wappie video-archief nu nog DAARRR.

HINNIK-UPDATE: Rasta Rasta is naar eigen zeggen getrouwd met een paard.

KANS-UPDATE: Autootje is te koop.