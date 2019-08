Erg fijne video van twitterbaasje JP Rison over een introweekmeisje dat gisteren nog een fust biewjjj heeft getankt en zojuist een of andere feut tegen de muur van het fietsenhok heeft gezet, en nu voor de poort van JEU in Utrecht (dat is om de hoek bij politiebureau Paardenveld) met haar grote bakkes stoer komt doen tegen de politie. We hebben geen idee hoe, wat, wanneer, waarom, terecht of onterecht, maar tegen een muneerj van de politie doe je gewoon normaal. Snolletjes die 'kom dan sla me dan' roepen moeten gewoon komen & geslagen worden. Dit is écht niet wel okee.

UPDATE - Nieuwe video in de mail