In Nederland vallen de mussen van het dak en daarnaast vallen overal ter wereld de mannen in katzwijm. Want als wij homosensueel verliefd zouden zijn op een vent dan waren we op de baard van Sean Connery. En op het lichaam eromheen. En op de stem. Op de man van 'I like women. I don’t understand them, but I like them'. En laat 'm nou net vandaag jarig zijn. De allereerste en allercoolste James ooit, vandaag 89 jaar geworden, en daarmee zijn alle andere verjaardagen op 25 augustus gedegradeerd tot lullige bijverjaardag. Jammer dan, Edith Schippers en Folkert Velten. Het is Sean Connery Dag! (PS Wat is de BESTE film met Sean Connery? Laffe keuze alhier: Goldfinger)