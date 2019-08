De 36-jarige Angela Kempeners uit Geleen (Brabant) werd afgelopen maandag de bus uit gehandaafd en godzijdank vertelt ze nu haar verhaal want je zal het maar meemaken dat een wet zowaar nageleefd wordt. Haar relaas is natuurlijk compleet inwisselbaar en het maakt echt niet uit welke salafi-satelliet je haar beklag laat doen, ze willen immers allemaal hetzelfde zijn. "Ik wil niet onderworpen zijn aan de grillen van een buschauffeur, ik weet niet wat z'n beweegredenen zijn, misschien is het een PVV-stemmer of een Pegida-stemmer, weet ik veel. Dit is geen miscommunicatie meer, dit is de tweede dag achter elkaar." Okay, heeft ze wel een punt natuurlijk, het is inderdaad willekeur en Arriva heeft net als alle andere vervoerders inderdaad toegezegd het verbod niet te handhaven. De buschauffeur is dan ook VOOR DE BUS gegooid door de vervoerboer. Een woordvoerder van Openbaar Vervoer Nederland (OVNL) laat aan RTL weten dat "Onze chauffeurs mogen iemand aanspreken op gezichtbedekkende kleding en verzoeken om een nikab af te doen. Maar als zij toch wil instappen, hebben wij de plicht om haar te vervoeren." Ja, leuk hoor, dat de richtlijnen van een vervoersorganisatie blijkbaar boven de Nederlandse wet gaan.