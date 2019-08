Nou, het antwoord is JA, zo blijkt nu uit een telefoongesprek tussen GeenStijl en de kale in kwestie!

Hobbyjurist René, de grootste nachtmerrie van twee maten. En hebben we het niet over Bassie en Adriaan maar over DE TWEE MATEN waarmee onze voormalige rechtsstaat de wet toepast. Vorig jaar was-ie namelijk ook al bezig tijdens het debat over het Marrakesh migratiepact. En wat blijkt? Het dragen van globalisme-bedekkende kleding was absoluut niet toegestaan, maar negen niqaabdames waren twee jaar eerder geen enkel probleem. Nou René, de Republiek Dankt U, en dat je nog maar jaren een gare prachtlul mag blijven!