Duizenden 'knappe koppen' zitten muurvast in het prisoner's dilemma der vluchtelingen want niemand weet wat te doen met die voor de Italiaanse kust ronddobberende gasten, dappere jonge jongens die vrouw en kind moesten achterlaten voor een strippenkaart van de bus bij Ter Apel. Komt Spuit 11 bejaarde filmster Richard Gere helemaal uit Amerika met z'n privéjet aankakken, eten uitdelen en de Italiaanse regering vertellen dat ze die Runaway Vluchtelingen moeten oppikken. WIE? Ja, Richard Gere. Meneer Gere helemaal trots op zichzelf want hij heeft het beste voor met de mensen, sjonge jonge wat een weldoener is hij, iedereen gaat weer een keertje Pretty Woman kijken (vooral voor Julia Roberts, maar ok) en verder helpt het geen ene KUDT want het lost NIKS op. Nu is Salvini ook niet de meest tactische gast maar hij heeft wel gewoon gelijk: laat Gere ze dan maar lekker meenemen naar z'n eigen land.