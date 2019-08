Mensen zijn we er allemaal klaar voor? De Wespenplaag des Doods 2019. Alle invloedrijke media roepen dat je ze niet dood mag raggen. Hier, RTV Drenthe. Hier, Dagblad van het Noorden. En dan belangrijk blog Sittard-Geleen-Nieuws met een tip over een kruidentuin. Kruidentuin in je onderbroek. Weeronline weernieuws met tips over wespen. De mensen voorspellen het weer. En dan nu ineens vriendelijk doen tegen wespen. Nou mooi niet. Niet meer. Dit land is het zat, dan maar die wespen afgemaakt. Het salonfähig maken van die lullen heeft lang genoeg geduurd. Wespen zijn vies en ze stinken. Neem maar van ons aan. Sla ze wél dood en spoel ze daarna door de plee (drukken op de knop voor grote boodschap). Wespen zijn nérgens goed voor. Parasieten zijn het. Bijen, die zijn chill, maar wespen niet. Wespen zijn stom. Zit je net lekker met je ranja op het terras. Komt er weer zo'n sukkel met z'n (of haar, natuurlijk) vieze angel. Dit keer hebben ze de verkeerde. Alle wespen moeten dood. Allemaal.