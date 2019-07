Vijftigplusser Julia H. uit Rockanje reed in 2014 twee brave in Nederland werkende Polen dood, topic hierrrr. Julia heeft epilepsie en had al ZEVEN (7, dat is siedem in het Pools, SIEDEM) ongelukken veroorzaakt voordat ze Sylwia (23) en Grzegorz (29) vermoordde. Je zou na zes keer vangrailneuken kunnen denken: goh ik stap maar effe niet meer die auto in, want ik ben een grafkist waiting to happen. Maar niet Julia hoor, zij ging telkens gewoon weer lekker rijden, met een dubbele dood tot gevolg, en volgens haar is het allemaal de schuld van haar epilepsie. "Steeds gaf ze haar aandoening de schuld, maar niet zichzelf. Kort na het dramatische ongeval werd ze weer achter het stuur van een auto aangetroffen, terwijl haar rijbewijs was ingenomen."

Julia H., excuseer onze Frans, maar dat is dus gewoon een kudtwijf. Een gewetenloze moordenaar. Roekeloos, onverantwoordelijk, achterlijk, verknipt, leugenaar, manipulatrix, trut, moordenaar. Julia kreeg twee jaar cel voor haar dubbele moord, maar in het hoger beroep (donderdag) gaan de psycholoog en de psychiater uitleggen 'dat het ongeluk haar niet aan te rekenen is'. En zo krijgen de nabestaanden wéér een vuistslag op de kin. Nu zijn wij niet per se van de psychologie maar als je na zeven mislukte pogingen om iemand af te maken bij nummer acht eindelijk succes hebt is een en ander je wél aan te rekenen en moeten ze je levenslang in de vrouwenvleugel proppen. Doeiiiii, Julia.