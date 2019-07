Hee kijk een zelfrijdende fiets. Debuteerde in Nieuwsuur zaterdagavond. Maar als je goed kijkt, zie je dat er toch iemand op zit. Iemand die zichzelf uit de samenleving verwijdert en er toch middenin wil bestaan. Gelukkig is er altijd wel een totale malloot aan de UvA te vinden die zulke spookburgers wil helpen, door drogredeneringen als "hoge hakken zijn ook slecht voor de gezondheid" in te brengen. Nieuwsuur pretendeert doorgaans een vrij serieus actualiteitenprogramma te zijn, maar aan deze acht minuten gaan Jiskefet, Koefnoen en al die andere policorsatire sinds Koot & Bie echt niet voorbij. Excuses voor het serieuze ondertoontje, maar: jammer dat het aanstaande boerkaverbod in werkelijkheid de toch al gammala-gammele rechtsstaat nog verder ondermijnt, want niemand gaat het verbod op asociale auto-uitsluiting uit de publieke ruimte handhaven. Waarmee de boerka (eufemisme voor 'gestoffeerde gevangenis') zichzelf omhoogwerkt tot het symbool van de zelfverloochening van het vrije westen. Of, als je het met een blijere pet op wilt bekijken: de nieuwe satire op de samenleving, waarin de keizer ineens tóch stof draagt. Je weet alleen nooit zeker of het de keizer zelf is die er onder zit, of z'n slavin.

Ondertussen in Engeland #PrideWeek

Herkenbaar sentiment, ook dat beschaafde slot