We moeten het over de klimaatimpact van koffie hebben. Of althans, dat proberen de Persgroepkranten deze morgen op te dienen bij het sappie en de croissant van het weledele lezerspubliek. RTL heeft precies hetzelfde verhaal, inclusief het zogenaamd sappige citaat dat 'koffie verkeerd de biefstuk onder de drankjes is'. Wij hebben het liever over de aartsluiheid van mainstream overtikmedia, die kennelijk al met koffiedrinken gestopt zijn of eEn AgEnDa proberen op te dringen, maar media die klakkeloos een half overheidsbedrijf/half energielobby (wiki) overtikken slaan we liever ff over. Blijf met je klauwen van onze koffie af, anders gaan we grommen. Dus geheel tegen ons gebruik als blog in, gaan we eens lekker niet linken naar al die propaganda. Het is vroeg, we denken liever aan koffie, aan koffiemachines, aan de top 10 cappuccinomodellen en - heel gek - aan goeie biefstuk en aan bierrr. De klimaatkomkommers zijn voor anderen.