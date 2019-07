Als iemand weet wat het is om onder waterpeil te werken, dan zijn wij* het wel. Dus werd Neerlands nautische nering Boskalis er afgelopen weekend bij geroepen om een bejaardenboot met brommerpech uit een baai te scheppen. Wat Nederlanders ook goed kunnen, is hun bizniz strak marketen. Powerpointen als een pro met een dijk van een drone-video waarin we zien hoe de BOKA Vanguard, the world’s largest semi-submersible ship, is uitgevaren om een gestrand gezelligheidsponton voor geriatrische gasten, de Carnival Vista (325 meter, meer specs hierrr), uit het water te vissen en naar veilige haven Freeport op de naburige Bahama's te verschepen. Het droogdok duikt tien meter onder water, de Vista heeft een diepgang van acht. Dus dat past. In de haven doet de Vanguard dienst als droogdok voor de benodigde reparaties, en op 27 juli kan de hypocriete nrc-redactie gewoon weer aanmonsteren voor de volgende overtocht. Bonus pica's na de breek!

*Niet wijzelf, wij zijn slechts gortdroge tikgeiten, maar mensen met een Nederlands paspoort die écht iets kunnen.

Hi res: hierrr. Perspagina Boskalis: daarrr. Staat ook nog een kekke animatie.