"We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills" - JFK

Kijktip van de halve eeuw! Dag 1 van maanmissie Apollo 11, vandaag vijftig jaar geleden gelanceerd.

21 maanden werk zit er in deze play by play herbeleving van een van de meest indrukwekkend prestaties van de mensheid. Hieronder staat dag 1 van de missie. Bijna acht uur beeld met animaties en boordcomputer en gratis inbegrepen analoog-nostalgisch jongensdroomgevoel. Sla eerst ff wat astronautenvoedsel in want je komt voorlopig niet van de bank. Much more to come: dagelijks nieuw materiaal (en een adembenemende jongenskamer van een archief) is te vinden in dit fantastische kanaal, waar de missie van dag tot dag wordt herhaald. Bijgevoegd leesmateriaal: het Apollo 11 NASA Flight Journal. Voor de kortere aandachtsspanne is deze timeline, met foto's van minuut tot minuut, ook een aanrader.

Voor wie bij deze giant leap for mankind vijftig jaar later een beetje contemporaire context mist, hebben een citaat van de zuurtjes van nrc, hieronder, voor wie een parade pas een feestje is als ze er overheen hebben kunnen regenen. Dan liever op de Amerikaanse manier: zet modern-historische verfilmingen First Man en Hidden Figures vooral op uw kijklijst.



Na de breek de Time Table van de hele Apollo-missie

Zo. Ga d'r maar eens goed voor zitten

Release dates and details

Friday 5th July - Pre Flight Press Conference (27 min)

Tuesday 16th July - The countdown from T-3 hours, Crew departs, Pad operations, Launch, Earth orbit, TLI, LM Docking, S4B Ejection, TV, Sleep (8 hours)

Wednesday 17th July - 15:28 GET to 42:28 GET - Wakeup, Unscheduled TV, P52s, MCC1, TV, Unscheduled TV rebroacast, Sleep ( 4 hours)

Thursday 18th July - 43:29 GET to 62:30 GET - Wakeup, Luna 15 Press Conference, TV (inside the LM), Sleep (4 hours)

Friday 19th July - 63:00 GET to 87:41 GET - Wakeup, LOI-1, TV from lunar orbit, LOI-2, LM checkout, sleep (6 hours)

Saturday 20th July - 89:39 GET to 114:53 - Wakeup, transfer to LM, Seperation of CSM/LM, The Lunar Landing, Moonwalk, Sleep (11 hours)

Sunday 21st July - 115:51 GET to 143:01 - Wakeup, Prep for ascent, Ascent, Rendezvous, Docking, LM jettison, TEI, TV and photography, Sleep (9 hours)

Monday 22nd July - 144:00 GET to 161:29 GET - wakeup, MCC2, TV, Sleep (4 hours)

Tuesday 23rd July - 162:28 GET to 183:27 GET - Wakeup, Final TV, Preperation for re-entry, Sleep (2 hours)

Wednesday 24th July - 185:29 GET Wakeup, Final observations, SM Seperation, Re-entry, Splashdown, Recovery, USS Hornet, Nixon greets crew, CM recovery (4.5 hours)

Monday 12th August - Post Flight Press Conference - reconstructed video of the presentation made by the crew (1.25 hours)

Every photograph and available 16mm film is used as near to the actual timeline as possible. Audio is air-to-ground, flight director loop, capcom loop and onboard DSE tapes when usable. Over 55 hours of video.