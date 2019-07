Beste Jan Modaal Zonder Geld, het is weer tijd voor het jaarlijkse middagje kijken bij de buren waar het gras 283 keer zo groen is als bij u. De Volkskrant heeft uitgevogeld dat de cao-lonen volstrekt marktconform vastgestelde remuneraties bij elkaar gegraaide salarissen van """top"""mensen met 7,2 procent zijn gestegen. Voor de bewoners van het penthouse bovenin het loongebouw komt dat neer op gemiddeld 122.910 euro per jaar erbij. 122.910 euro, daar kun je maar liefst 154 poefen voor de NPO, waar geen cent meer bezuinigd kan worden, voor kopen. Maar goed, voor die achterlijke salarissen krijg je dan ook absolute kanjers die nog te dom zijn om een interview met het Algemeen Dagblad tot een goed einde te brengen. Er is iets stuk mensen, wij hebben alleen geen idee wat.