De Mercedes-Benz C220d kwam in een test van de consumentenbond namelijk even schoon uit de bus als zijn elektrische concurrenten. "Elektrische auto’s produceren helemaal geen vervuilende emissies, waardoor ze automatisch een 10 krijgen in de Clean Air index. Naar nu blijkt, ligt ook de uitstoot van de Mercedes zo ver onder de drempelwaarden van Green NCAP, dat hij eveneens een 10 krijgt." GreenNCAP rapport PDF hier. Nu snapten we al bijzonder weinig van de wereld, maar in het Klimaatakkoord staat nog steeds dat dieselaccijnzen in 2021 met 1 cent per liter toenemen en in 2023 komt daar nog eens een cent bovenop. Als verschillige Mercedes C220d-rijder of een van al die andere merken die hun groene inhaalslag dan inmiddels gemaakt hebben, draait u dus alsnog op voor de truien van Rob Jetten.

Nuance-update: de Mercedes kreeg een 10/10 op de GreenNCAP Clean Air Test, die test op stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM), koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC). Op koolstofdioxide (CO2) scoort de auto echter "adequate - marginal", ongeveer een 6,8 of zo, en de dieselaccijns is bedoeld om de CO2-uitstoot tegen te gaan. MAAR TOCH ZIJN WE BOOS!!!