You don't win silver, you lose gold (Nike-gezegde). Wijs je heel stoer (en terecht) een hossende rondvaart door de gracht af, kom je naar Studio France (in je KNVB-kloffie) om je af te laten lebberen door Sjoerd & Suse. En daar zijn we natuurlijk bij! Want we willen alles weten van die Mislukte Passesmachine, die ons wekenlang TOE NOU, BLINDE KIP naar een beeldscherm liet schreeuwen, en ons verbaasde met een allerarrogantst uitdaagfilmpje richting Team USA. Eh... die spijkerharde soccer moms uit voetbalnatie VS staan al sinds 1991 op het erepodium, dus die kunnen echt wel wat. Weet iedere voetbalkenner, maar bij dit toernooi kwamen vooral de Claudia's en de SJW's aan het woord, en dat is eigenlijk nog veel erger dan een mislukte pass over 60 meter. Tis een spelletje mensen... Desalniettemin, meiden bedankt. LIVESTREAM. (Plaatje: schitterende sovjet-illustratie in AH-advertentie vandaag. Raad ze allemaal!)