Ondertussen, oh ironie:

www.reuters.com/article/us-zimbabwe-e...

Ze hebben in Zimbabwe, lang door links geroemd om de vooruitgang op onderwijsgebied onder Robert Gabriel Mugabe, hun verlicht despoot en "vrijheids"strijder, zelfs geen (geprint) geld en binnenlandse kennis of kunde meer om paspoorten te printen.

Gelukkig heb je die ook niet nodig om door mensensmokkelaars de grens over te worden gezet. Wel geld, de vraag is waar onze nobele nieuwe medeburgers dat vandaan haalden. Misschien een voorschot op de toekomstige uitkering gekregen? Ezels stoten zich misschien niet vaak aan dezelfde steen, maar hyperinflatie waar zelfs Weimar een puntje aan kon zuigen dat doen de Zimbabbelaars kennelijk graag nog eens opnieuw. En domme linkse meisjes (een volwassen, denkende vrouw kan je zo'n achterlijk wezen niet noemen) willen graag meer, meer, meer van dat soort last- en muildieren.

Dat onnoemelijk domme, rekenkundig geretardeerde of moedwillig haar eigen natie ondermijnende Rackete-wicht, kunnen we die niet met een raket afschieten richting Afrika? Ze is zo begaan met de Derde Wereld. Met name criminele twintigers die lak hebben aan wetten of grenzen en hier komen profiteren van het hogere welvaartsniveau zolang die pot nog schaft. Ze zal toch vast wel haar paspoort willen inleveren in ruil voor een paar piepjonge onbeschreven Afrikaanse weesjes die hier dan kunnen opgroeien in welvarende, hoogopgeleide gezinnen, goede scholing krijgen en wél bijdragen aan hun nieuwe vaderland?

Dan kan ze eindelijk haar neerbuigende, destructieve evangelie ook voor zichzelf in de praktijk brengen. Als ze zo graag wil dat westerlingen even arm worden en even vaak slachtoffer worden van misdrijven als in donker Afrika, omdat het niet eerlijk is dat welvaart en ellende ongelijk verdeeld zijn, mag zij het eerst een beurt krijgen. Ga maar lekker vooraan staan in die rij, takkewijf. Je past perfect tussen de boze bosjesmannen. En die zijn niet zo kieskeurig als jij wat betreft wie ze hun "aandacht" schenken.