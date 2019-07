Liliane Ploumen reist - zonder vliegschaamte - de hele wereld over om rafelige kledingfabrieken tegen instorting te beschermen, Afrika van zichzelf te redden en nu weer naar Alabama, USA, om vrouwen die een abortus willen toe te juichen. Nou hoor je ons niet zeggen dat het in de op moonshine, inteelt en afgodshuizen geënte achterlanden van het Diepe Zuiden zo'n feest van progressieve vooruitgang is (spoiler: dat is het niet), maar het stoort ons dan toch wel weer een tikkie dat zo'n PvdA-moeke haar deugbingo vol staat te krassen bij ontvankelijke NPO-programma's terwijl haar nooit eens gevraagd wordt om in eigen land op kruistocht te trekken tegen - bijvoorbeeld - het Veel Groter Dan Gedachte Probleem van de vrouwenbesnijdenis. Het is niet dat er in Nederland niet een paar organisaties (hoi Shirin Musa) nou zo veel gunst en goodwill genieten om dat geïmporteerde probleem uit ons propere polderland te poetsen - geef díe eens wat uitgesproken politieke steun. MAAR JA. Dat scoort niet op Fatsoenlijk Links, daar wordt je veel feestelijker onthaald als je met opgeheven moraalvingertje een apenland in het Verre Westen bezoekt, dan wanneer je de manifeste symptomen van vrouwenhaat uit het Verre Oosten in eigen land benoemt en bestrijdt. Wat rest, is goedkope PR.