Een betere ambassadeur van ONZE cultuur moeten wij nog tegenkomen, dus over de hele linie geweldig nieuws deze openingsact te Jeddah. Voor de senioren onder u die haar gemist hebben bij Top of the Pops, het fenomeen wel zo'n beetje samengevat in de onderstaande videoclip, zoals jullie dat noemden. Iets doet ons vermoeden dat het huis van Saoed even vergeten was te googelen wie ze eigenlijk naar Jeddah halen straks, en er maar vanuit gaan dat het een soort Amerikaanse M.I.A. met een aangemeten Brits accent is of zo. Volgens de president achter de organisatie, Robert Quirke, "She is going to get a lot of attention for Jeddah in the most positive way you can imagine. She’s going to be actively on her social media, she’ll be posting right from the stage in Jeddah and at her hotel in Jeddah. Everyone is going to know that Nicki Minaj has landed in Saudi Arabia." Nou, aan mannelijkheid grenzende vrouwelijke hyperseksualiteit, welkom in Saoedi Arabië. Volgend jaar onze Nigeriaanse prinses Vitarah!

Puur natuur overigens!