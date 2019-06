Ach, werk. Deadlines, collega's. Inklokken, de kantine. Vergaderingen, de middle managers. Het moet allemaal maar hè jongens. Werken om te leven, niet leven om te werken, zeggen we dan maar ook al geloven we het eigenlijk allang niet meer. Loeren naar Jeanine van de receptie is eigenlijk zo'n beetje het enige dat uw werkdag draaglijk maakt, maar zelfs haar zou u met liefde vaarwel zeggen als u dan nooit meer naar het kantoorjargon van sales, yield managers en lead chasers hoefde te luisteren. Nou, om die jongens eens een mooie poets te bakken hebben we hier dus een soundboard met de allerergste kantoorwoorden om af te draaien als ze er weer eens voor gaan! Maar goed, u bént niet veroordeeld tot een loondienst-bestaan hè, ER IS EEN UITWEG, en er is een kans dat u de rest van uw leven gewoon aan uw droombaan kunt besteden! Want voor een zéér bescheiden prijsje koopt u een stel Staatsloten die u zomaar uit de eeuwige greep van de loondienst zouden kunnen verlossen. Met 30 JAAR LANG 10.000 EURO NETTO PER MAAND welteverstaan. Eigenlijk best wel goedkoop, en ja, u zou het maar winnen hè. Maar eerst, poll-tijd! Wat vindt u de allerergste?

Jeukwoordenpoll Van welke woorden krijgt u het spontaanst uitslag Ik gooi even een balletje op

Terug naar de kernwaarden

Pakken we dat laaghangend fruit

Realiseren we stukje synergie

Laten we agile doen

Even inschieten

Een balletje opgooien

En er een ei over leggen

Even funnelen

Lekker je rol pakken

Enorme win-win

Nog even aftikken voor het weekend

Parkeren we deze tot volgende meeting



Poll is Verlopen.