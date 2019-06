Terecht ook wel, al was het maar omdat we Peterson pas echt leerden kennen toen we zijn eerste podcast met Joe Rogan in november 2016 (!) een half jaar die opname zagen. En verder is Joe - ik zit in een studio met audio tech t.w.v. $100K maar doe een Skype-interview via m'n laptop mic - Rogan zelf natuurlijk iemand die je zo doortastend mogelijk geïnterviewd wil zien, want het is gewoon een totale koning: tier 1 cabaretier, dodelijke martial artist, UFC-commentator sinds '97, jager en familieman. Doet Peterson wel vaker trouwens hoor, zoals na de breek met de Amerikaanse SF operator en oud-viersterrengeneraal Stanley McChrystal en Meaningwave-pionier DJ Akira the Don, die teksten van o.a. Jordan Peterson (1, 2), Jocko Willink en Elon Musk tot moeilijk goede nummers maakt. De moeite waard is wat wij u brommen!