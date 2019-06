Haha, Satire met een knipoog. Maar reken maar dat er een kern van waarheid in zit .

Vandaag wordt er weer zorgen gemaakt op de Nederlandse TV over de hoeveelheid stikstof in de lucht. Jaha, Want we hebben in de EU afgesproken dat blablablablah en dat betekent dat koeien smerige beesten zijn en we een stijve plasser van electrische autoos krijgen... Het mooie hiervan is dat iedereen ook mee doet , Italie Portugal Spanje Polen Croatie , alles wordt vol gebouwd met windmolens ,zonne cellen en iedereen heeft een electrische auto... of ehh, ohh nee, alleen gekke gerritje Nederland wordt voor het deug wagentje gespannen! Als of de EU aderlating uw ongeschonden heeft gelaten mag u nu weer de “guinea pig” zijn voor de nieuwe utopie

Nadat iedereen stront ziek is geluld over CO2 en fijn stof is nu stikstof aan de beurt want dat is ook alweer slecht.

Onze oosterburen zijn het onderhand ook spuugziek van, Vandaar dat dit soort filmpjes in de ether verschijnen. De energie wende en groene khmer tieren er weelig op los bij onze buurtjes waarbij vooral de problemen onder de loep worden gelegd maar de doelmatige oplossingen uitblijven. Als makke schoothondjes volgt Nederland dezelfde doodlopende weg.

Zo ik heb weer gespuied, Nog wat positiefs? Ja hoor, De groot scheepse schoonmaak aankondigingen op de MSM in de grote steden vind ik een goede zet. Ik hoop ook dat hier met net zoveel animo gehoor aan wordt gegeven als bij de klimaat marsen.

Want op het milieu heb je namelijk wel direct invloed en het bewust worden hiervan zal tot meer inzicht en respect voor je leef omgeving leiden.

Ohh en dan het stukje “ plastic” in t filmpje is toch echt wel een probleem aan t worden .

En weer is dat het grootste probleem in de 3e wereld landen “ 3e wereld ,Daar zal ook wel weer een politiek correcte naam voor zijn”maar dat zal mij aan mijn anus oxideren. Zodra de recyceling van thermo plast/ harders geoptimaliseerd word zal ook dit probleem zijn verholpen want dan wordt het een bron van inkomsten maar voor nu lijkt het mij verstandig om ook hier het volk duidelijk te maken voor de desastreuze gevolgen voor het milieu, indien dit materiaal zorgeloos wordt gedumpt.