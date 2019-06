Zeker niet ouderwets Mickey.

Ware het niet dat er ondertussen dames zijn die, sinds er Tinder is, het ook niet zo nauw nemen met de spelregels der liefde.

Ondermaats presteren in bed, bij de first date, is voor hen ook een reden om naar links of rechts te swipen.( Neem mij niet kwalijk of ‘t links of rechts is, het is niet mijn wereldje).

Duurzame liefde is het in elk geval niet, meestal met wederzijdse goedkeuring.

Soms denk ik..... mis ik iets, na 32jaar dezelfde vrouw?

Neeuuh, één vrouw is al lastig genoeg ;-))