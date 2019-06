De nieuwe NFI-lichting tijdens een zogeheten bontkraagonderzoek na een plofkraak

Wat NU weer. Nou, uit de carbon dating van een willekeurige steekproef van de haren van forensisch personeel blijkt dat de meesten geboren zijn rond 1955. Kortom: onze mannen en vrouwen in witte pakken raken op leeftijd, en dat is problematisch. "De forensische opsporing, het veiligstellen van sporen op de plek van misdrijven, kampt met grote problemen. Door vergrijzing vertrekken de komende jaren honderden ervaren mensen, terwijl de afgelopen jaren al aan de bel werd getrokken wegens personeelstekort." Gelukkig zit de overheid er bovenop. "Om de tekorten op te lossen, worden nieuwe mensen aangenomen die in rap tempo worden opgeleid. Dat is moeilijk, omdat een plek bij de forensische opsporing normaal gesproken een vervolgstap is na vele jaren bij de politie." De nieuwe lichting mist dus nogal wat praktijkervaring, maar toch gelooft programmadirecteur forensische opsporing Ruud Staijen in het programma, dat is immers z'n taak. "Het is een uitdaging om mensen snel en goed op te leiden. Ook omdat werken in de forensische opsporing best zwaar is. Je gaat van plaats delict naar plaats delict, het is geen negen-tot-vijfbaan. Je moet stevig in je schoenen staan." Succes wel, champs.