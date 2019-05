Meneer Panhuis is een typische psychopaat. Iemand die geen of nauwelijks een geweten heeft en dus niet kan begrijpen wat hij een ander aandoet. Het is geen ziekte want het valt niet te genezen. Hij is dus gestoord en tegen gestoorde mensen moet onze maatschappij beschermd worden. Daarom is het ook te verklaren dat hij vindt dat het allemaal niet zijn schuld is, dat hij eigenlijk het slachtoffer is en dat hij zelfmoord gaat plegen als hij opnieuw 28 jaar krijgt. Het probleem is dat psychopathie moeilijk keihard aan te tonen is. Zolang wij vinden dat alles keihard wetenschappelijk moet worden aangetoond, dus ook dit soort afwijkingen, zullen lieden als Panhuis vrijuit kunnen blijven gaan. Ik bedoel daarmee dat bijvoorbeeld psychologen in hun onderzoek bij dit soort lieden niet aan de rechter met volledige zekerheid kunnen verklaren dat iemand niet meer deel kan uitmaken van onze maatschappij. Pas wanneer het goed misgaat kan de rechter op grond van het misdrijf zonder onderzoek iemand laten verwijderen uit de maatschappij middels een TBS. Laten we blij zijn dat er nu eindelijk de wetgeving is om dit laatste mogelijk te maken en dat er eindelijk de aandacht voor is die nodig is.