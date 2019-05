Hier is ie dan. De sheet. Gemaakt dankzij bloed, zweet, tranen en doosjes celebrations van onze vrijwilligers. Alle 1019 door onze tellers gecontroleerde bureaus, ontdaan van privé-info der stemmentellers wegens privé. Voor de meeschrijvers: we voegen voor alle partijen ook het aantal 'richtstemmen' toe, dat we donderdag gebruikten om een goede inschatting van de uitslag te kunnen maken. Verder is te zien dat we niet alle bureaus hebben meegenomen. Dat was af en toe omdat het resultaat onbetrouwbaar leek, of omdat we geen historische uitslag hadden, of omdat de tijd voor onze Telchinezen ontbrak om de uitslag nog te checken. Maar het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn ook ontzettend blij met die gecontroleerde stembureaus. Want nu kunnen de definitieve uitslagen vergeleken worden met de door onze stemmentellers genoteerde score. Transparantie door burgerparticipatie. Zo simpel is het. Wat de definitieve uitslag ook wordt, Het GeenPeil Stemmentellen 2019 was volgens ons (en anderen) een unaniem belachelijk groot succes. Tot over vijf jaar.

Bonus voorspelling van Oom Maurice