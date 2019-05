Onze democratie is gebouwd op stemlokalen in sporthal De Plint, de bingozaal van bejaardentehuis Ons Genoegen, in de nieuwbouw van openbare basisschool De Wieken en natuurlijk in cultuurcentrum De Merel. Daar zitten keurige mensen achter keurig opgeruimde tafel met keurige stapels stembiljetten en keurige lijsten kiesgerechtigde burgers die keurig op tijd een oproepkaart in de bus kregen om te komen stemmen in een keurig hokje met een keurig gordijntje en een keurig rood potlood. De politieke uitvoering van onze democratie, daar is heel veel mis mee, en daar kun je heel veel van vinden en dat mag je eindeloos wantrouwen. Maar het systeem van stemmen, tellen en controleren is zo goed als waterdicht.

Dat weten wij en geloven wij, omdat het zo'n saaie doch soepele en bijna aanstootgevend keurige machine is. En dat geloven onze Stemmentellers ook, want die hebben het meegemaakt. Tuurlijk, een enkel incident hou je altijd. Maar de reacties hieronder, ingestuurd door onze meer dan duizend GeenPeil Stemmentellers, spreken boekdelen: de stembusgang in de Nederlandse democratie is van een oer-Hollandse degelijkheid. En dat is precies waarom we gingen stemmentellen: om te voorkomen dat Brussel het wantrouwen tegen Ons Systeem aanwakkert door ons te dwingen om drie dagen op de uitslag te wachten.

Stemmentellers in hun eigen woorden:

"Er was wat achterdocht in het begin, Geenstijl vinden ze spannend. Ik had stroopwafels meegenomen, dat hielp. Ze waren verder erg correct en behulpzaam."

"Nadat eerder in de middag de voorzitter moeilijk deed, kwam hij bij binnenkomst zijn excuus aanbieden en zei dat we op verkeerde voet waren begonnen. Waarvoor respect!"

"Ik wil wel even laten weten dat hoewel ik Geenstijl slechts sporadisch volg en pro-EU ben, ik dit initiatief steun. Transparantie in bestuur lijkt mij heel belangrijk, zeker wanneer de EU zo controversieel is."

"Zeer mooie telmethode gezien, erg methodistisch en efficiënt. Het was gezellig en zeker interessant. Ik ga me aanmelden als vrijwillige medewerker aan het democratische proces"

"Ik had voor de mensen van het stembureau een doosje celebrations meegenomen (democratie is een feestje...) . Dit werd zeer gewaardeerd."

"Eén man was dronken want stonk enorm naar de drank, had commentaar en was diegene die fout had geteld bleek na natellen toen het totaal niet klopte. Toen het ijs was gebroken was iedereen erg hartelijk."

"Heel erg vriendelijk. Ik kreeg bitterballen!"

"Ik had mij vanmorgen tijdens het stemmen al aangekondigd, en vanavond stond de voorzitter klaar om mij te verwelkomen. Kreeg nog een lekker worstje aangeboden ook."

"Ik ben vriendelijk ontvangen en de stemmentellers controleerde zelf GeenStijl om de peiling te volgen en te vergelijken met de uitslag van hun stembureau."

"Jezus Leeft had geen enkele stem. Zeer vreemd, want hij is toch de afgelopen 2000 jaar de bekendste persoon op aarde. Aan de andere kant is het Timmermanseffect duidelijk te zien op dit stembureau. "

"Het tellen van de stemmen ging op een zeer gestructureerde wijze. Kudos voor de voorzitter van het stembureau. Ik kreeg een stoel aangeboden waar ik de hele avond kon zitten. Ik mocht ook de stembus verplaatsen naar de telruimte. Ik ben met open armen ontvangen en heb koeken meegenomen voor de noeste arbeid. Leve de democratie! "

"Wat een feest om een keer de democratie van zo dichtbij mee te maken. Complimenten aan de tellers, ze waren enthousiast en uiterst secuur. Heel erg leuk om te zien! Goed initiatief van GeenPeil. Jammer en onbegrijpelijk dat de PvdA hier de grootste geworden is."

"Mooie tel-dames, genot om naar te kijken, volgende keer weer"

"Wat een toppers deze mensen. Ik ben heel gastvrij ontvangen!!!"

"Ik mocht tijdens het stemmentellen even naar de overkant van de straat. Biertje drinken in het hotel. GeenStijl goddammit i love you"

"Bij mij ging ook prima aan einde werd de voorzitter beetje nerveus vroeg of ik een journalist was. Aangeven dat ze topwerk gedaan hebben en ik alleen geïnteresseerd was in de uitslag werkte ie gelijk mee. Had bijna de uitslag gemist omdat al die tellers ineens bij mij melden met hele verhalen over vorige tellingen :) Maar ondanks 2.5 uur netjes stil op stoel zat te wachten was het een prima avond. Nooit door gehad dat dat tellen zoveel werk is."

"Lekker gewerkt, pik die dit leest. :D"

"Democratie ole ole"

Eén Stemmenteller vond het zelfs goed dat NRC met 'm mee ging - en ze beschrijven nog best leuk hoe het ging.

Samenvattend:

Stemmentellers, BEDANKT!

You da real MVPs. De hoeders van het telproces, de vooruitgeschoven posten van onze statistische modellen en de raderen én smeerolie in de hele machine. Meer dan duizend mensen stuurden hun data in, en we konden er nauwkeurige voorspellingen op baseren. Jullie enthousiasme maakte het voor ons bovendien allemaal nóg leuker om te doen. We wilden kijken hoe ver weg kwamen, en we kwamen een héél eind. Dank, daarvoor, en neemt u alstublieft al onze kudo's en internethartjes van ons aan! Allemaal!

Tot slot: communicatie en instructies daarover gingen overwegend uiterst vloeiend en jullie dachten ook goed met ons mee. Het spijt ons desalniettemin voor de paar mensen bij wie het toch niet goed ging. Bulkmail zenden heeft als onvermijdelijke bijkomstigheid dat een deel in spamfilters verdwijnt, en toen we eenmaal live gingen lukte het in alle hectiek niet meer om alle individuele vragen & issues te adresseren. Proberen we bij een volgende keer nog beter te ondervangen, bijvoorbeeld door nog eerder te sms'en. Dus ook als het mis ging, heb je bijgedragen aan de verbetering van de techniek & systemen!

Alle uitslagen-excels worden nog online gegooid dit weekend (uiteraard geanonimiseerd).

Ook nog geinig: NIeuwsuur over GeenPeil

Of ze langs mochten komen voor een itempje, zeiden ze. Waren vervolgens van 19u tot middernacht IN DE WEG AAN HET LOPEN. Nee da's niet waar het waren hele aardige mensen en ze leken het zelf ook allemaal errug leuk te vinden hoe wij journalistiekje aan het spelen waren met de verkiezingsuitslagen. En lol @ Noorlander.

We mochten bij Jeroen (we mogen inmiddels Jeroen zeggen)

Verdomme. Slonfaag.

Bonuslinkje: Stijlvol B&W Behind the Stemmentel Scenes Shots.