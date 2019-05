Stemmentellers. Livestreamkijkers. Landgenoten. Het was awesome. Duizendmaal duizendmaal dank daarvoor. In deze definitieve voorlopige tussenstand hebben we de uitslagen van 745 bureaus meegenomen, waar in totaal 512.727 mensen gestemd hebben. Onze uitslag laat zien dat Timmerfrans met kop en schouders gewonnen heeft, maar dat het daaronder ook de komende dagen nog verrekte spannend is. 50Plus en de Dierenpoezen halen de kiesdeler maar nét (zetels kunnen nog naar de VVD, en eventueel FvD, gaan) en misschien komt de PVV of de SP nog met een Houdini act komende maandag. Hoe dan ook, hier de laatste uitslag. Later deze week gooien we ook de scores per stembureau online. Want transparantie enzo.

Maar goed. Stemmentellers. Livestreamkijkers. Landgenoten. Het was awesome.

UPDATE WEGENS VRAGEN: In totaal hebben we 1013 uitslagen binnengekregen. Om verschillende redenen is een kwart van die uitslagen weggelaten uit het model, vandaar dat onze voorspelling is gebaseerd op 745 bureaus.



De kleintjes

Restzetel dinges

Twee cijfertjes achter de komma (voor mensen die van schijnprecisie houden)

VVD 14,74% (4)

FvD 11,42% (3)

CDA 12,52% (4)

PvdA 18,24% (6)

GroenLinks 10,94% (3)

D66 6,81% (2)

PVV 3,65% (0)

ChristenUnie-SGP 6,69% (2)

SP 3,54% (0)

PvdD 3,93% (1)

50PLUS 3,87% (1)

DENK 1,19% (0)

Volt 1,89% (0)

Jezus LEEFT 0,15% (0)

De Groenen 0,19% (0)

Vanderegio-Piratenpartij 0,22% (0)

Absolute scores (voor mensen die niet van modellen houden)

VVD 77.152 (15,1%)

FvD 56.115 (10,9%)

CDA 52.265 (10,2%)

PvdA 96.204 (18,8%)

GroenLinks 64.019 (12,5%)

D66 40.141 (7,8%)

PVV 16.887 (3,3%)

CU-SGP 31.239 (6,1%)

SP 16.850 (3,3%)

PvdD 22.890 (4,5%)

50PLUS 19.586 (3,8%)

DENK 5177 (1,0%)

Volt 11.319 (2,2%)

Jezus LEEFT 782 (0,2%)

De Groenen 972 (0,2%)

VdR-Piratenpartij 1129 (0,2%)