Dat is inherent aan de “grote gelijk” -mentaliteit. Een persoon die dat grote gelijk niet deelt of zelfs in gevaar brengt moet haast wel een duivel zijn. Alles is gerechtvaardigd dat te bestrijden. Geen middel onbenut.

En zeg nou zelf, wat is een leven nou in het licht van het grote gelijk?

.

The road to hell is paved with good intentions. De meest groteske dictaturen en zwartste bladzijden in de geschiedenis kwamen tot stand onder de vlag van het grote gelijk, het groter goed, de heilzame toekomst. De mensen die dat niet wilden stonden gewoon een beetje in de weg. Niet lang hoor. Ieder middel was immers geoorloofd.

.

De “ik heb er wel begrip voor”-mensen zijn mijn inziens de meeste gevaarlijke mensen in onze samenleving. De mensen die transportorders naar kampen verwerken, die het gewonnen tandgoud administreren, die het zwaard dat klieft namens het grote gelijk hanteren of gewoon wat praktischer de buurman aangeven voor een verkeerde zinssnede. Een dictatuur kan niet zonder. Het zijn er overigens nogal veel, op dit moment, in Nederland.

.

Eng landje. Niet pluis.