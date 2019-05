WHAHAHA!! O M G. ik wist niet dat ze nog bestonden, mensen die hun volste vertrouwen uiten in een premier als Rutte en dan nog durven beweren dat hij 'zo hard werkt om ons door de crisis te loodsen'. Hij werkt vooral hard om bij de EU in de smaak te vallen, of jij hem daarin steunt, zal hem een rotzorg zijn. En crisis, hum, is Nederland niet het land waar al 15 jaar de inkomens zijn bevroren? Is Rutte niet degene die als enigste in heel Europa tijdens de recente economische opleving lasten heeft verzwaard? Om bij de volgende neergang de lasten nog meer te verzwaren? Ben jij wel eens buiten geweest? Heb je wel eens een supermarkt van binnen gezien? 5 euro voor 400 gram kipfilet, alsof het een bedreigde diersoort betreft. Ben je wel eens bij een benzinepomp geweest? Enig idee hoeveel je nu voor een liter betaalt? Of woon je nog thuis en heb je nergens enig benul van. Uit je stukje blijkt dat namelijk erg.

Of je bent gewoon een betaalde troll die het verplicht voor Rutte opneemt, of je bent een millennial 60 plusser - want die laatste groep zijn nog de enigen die de NPO et al serieus nemen en nog geloven in de woorden van Pipo de Clown: "de wereld is mooi, de mensen zijn goed! Dag vogels! Dag bloemen! Dag kinderen!